Premier League - Josh Cullen prolonge à Burnley jusqu'en 2026

Après Anass Zaroury et Manuel Benson, Cullen est le troisième joueur à prolonger son séjour à Burnley ce mois-ci. La saison dernière, l'Irlandais a joué 50 matches et a été désigné joueur de l'année du club. "Je suis très heureux de rester plus longtemps, surtout après le succès de l'année dernière. Ce sera génial de jouer de nouveau ce week-end à Turf Moor devant nos supporters. J'espère que nous prendrons nos trois premiers points", a déclaré Cullen sur le site de Burnley, battu 0-3 par Manchester City lors de la première journée.