Tour d'Espagne - Remco Evenepoel connaît ses équipiers qui l'accompagneront pour défendre son titre

Evenepoel, 23 ans, avait remporté son premier grand Tour sur les routes de la Vuelta en 2022 devant les Espagnols Enric Mas et Juan Ayuso. Cette année, le champion du monde du contre-la-montre sera entouré de Pieter Serry, Louis Vervaeke, les Italiens Andrea Bagioli et Mattia Cattaneo, le Tchèque Jan Hirt, le Britannique James Knox et le Danois Casper Pedersen.

"C'est spécial de revenir avec le dossard 1", a déclaré Evenepoel, cité dans le communiqué. "L'Espagne est un de mes pays préférés. J'y ai toujours eu de bonnes sensations et décroché beaucoup de succès. J'espère poursuivre cette tendance dans les prochaines semaines. À en juger par le parcours et la liste de départ, ce sera une course très difficile. J'ai eu une bonne préparation et je peux compter sur une équipe solide. Je prends le départ avec beaucoup de confiance et de motivation."

"Nous avons une équipe équilibrée, composée de gars forts pour la montagne et de coureurs qui peuvent protéger Remco sur le plat", a ajouté Klaas Lodewyck, directeur sportif du 'Wolfpack'. "Nous espérons prendre un bon départ à Barcelone. Ensuite, nous verrons au jour le jour. Après les premières étapes, nous en saurons plus sur notre forme et celle de nos concurrents. Nous sommes motivés et nous attendons avec impatience de passer trois bonnes semaines en Espagne."

La 78e édition du Tour d'Espagne débute samedi par un contre-la-montre par équipes de 14,8 km dans les rues de Barcelone.