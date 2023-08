Asile et Migration - Médecins Sans Frontières appelle à renforcer la vaccination des demandeurs d'asile

Les équipes de MSF ont vacciné plus de 400 personnes en décembre 2022 et près de 400 autres en juin 2023, dans des centres pour sans-abri bruxellois, dans certains squats et au Hub Humanitaire, où les demandeurs d'asile se rassemblent, faute d'hébergement dans les centres Fedasil, indique l'association dans un communiqué publié mardi.

Ces campagnes faisaient suite à des cas positifs de diphtérie détectés, en 2022, par MSF au Refugee Medical Point (RMP), un centre médical pour les demandeurs de protection internationale, ainsi qu'à des cas de rougeole signalés dans un centre d'hébergement d'urgence en mai 2023.

Afin de "protéger toutes les populations sur le territoire belge", MSF appelle les autorités à "impérativement renforcer la couverture vaccinale à grande échelle contre ce genre de maladies", censées être éradiquées en Europe grâce à la vaccination.

L'organisation demande également à pérenniser le Refugee Medical Point, géré par la Croix Rouge jusqu'au 31 décembre prochain. Cette clinique d'urgence avait été créée en 2022 par MSF pour pallier les manquements de Fedasil en matières de protection, d'hébergement, de vaccination et de dépistage médical des demandeurs d'asile depuis deux ans, en dépit de plusieurs condamnations judiciaires.

L'organisation recommande encore de développer une collaboration avec les centres d'urgence, qui hébergent un grand nombre de demandeurs d'asile, "pour assurer une meilleure protection vaccinale des personnes n'ayant pas de statut vaccinal à jour".

Enfin, Médecins Sans Frontières demande qu'une attention particulière soit accordée aux enfants, qui devraient être vaccinés dès leur arrivée en Belgique.