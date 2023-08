Euro de hockey - "L'équipe continue à grandir"

L'Espagne a été surclassée en première mi-temps, avant un relâchement des Red Lions dans le troisième quart.

"On a fait un bon match, on était bien préparés et on n'a jamais été surpris par ce qu'ils ont proposé", souligne l'attaquant bruxellois. "Mais il y a eu des temps faibles, on a parfois forcé le jeu, peut-être parce qu'il y avait trop de facilité. Je juge notre performance bonne à 70%. Le prochain pas que l'on devra accomplir, c'est au niveau la consistance et de la conservation de balle, même si j'ai apprécié notre réaction et le caractère qu'on a encore montré en fin de partie."

Buteur dans l'âme, Cédric Charlier reconnaît qu'il lui plairait aussi de débloquer son compteur dans le tournoi. "Heureusement j'ai l'expérience suffisante pour savoir que ce n'est pas tellement important", sourit-il. "Je suis surtout content de l'évolution de l'équipe. L'atmosphère est excellente et on a accumulé beaucoup de confiance avec ces deux victoires."

Pour le dernier match de poule contre l'Autriche, "il faudra établir des objectifs supplémentaires", recommande l'attaquant. "On va se retrouver face à une équipe qui défend très bas, ce qui peut être une bonne préparation pour la suite si l'on en venait à croiser l'Allemagne, qui a aussi un système zonal très bas. Et si tout se passe bien, ça devrait aussi être un match où l'on s'amuse."