Euro de hockey - "On peut être très fiers de ce six sur six"

"Le sentiment est évidemment très bon. Le premier objectif était de remporter ces deux matchs face à l'Angleterre et à l'Espagne, c'est fait, avec de la progression dans la manière", se félicite Van Doren.

Le joueur de Bloemendaal reconnaît que les Red Lions se sont montrés un peu nonchalant à la sortie des vestiaires. "Comme toujours au haut niveau, cela se paye. Mais on a immédiatement réagi et inscrit deux nouveaux buts, c'est un autre grand motif de satisfaction."

Il s'agit maintenant "de faire preuve de concentration et de respect" pour le dernier match de poule, face à la modeste Autriche, souligne encore Arthur Van Doren. "On veut mettre de la qualité. On se trouve dans un stade incroyable, avec de nombreux Belges qui ont fait le déplacement. Tout le monde est très heureux d'être ici, de faire partie de ce groupe et de pouvoir lutter pour la victoire. On va essayer d'en profiter au maximum afin d'être dans les meilleures dispositions pour la demi-finale."