Festivités à Charleroi pour célébrer la Wallonie et le renouveau du quartier Ville Haute

À travers cette programmation, la Ville de Charleroi a souhaité marquer la fin d'un chantier long de plus de deux ans qui a changé, à différents égards, le visage du quartier de la Ville Haute. "Et même d'un triple chantier puisqu'il était question de remettre à neuf le Palais des Expos mais aussi de créer un campus universitaire et de rénover tout le réseau de places et de boulevards du quartier", a précisé Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi.

L'ensemble du chantier représente un investissement record. En tout, ce sont en effet près de 175 millions d'euros qui auront été investis. L'essentiel de cette somme provient de fonds européens et wallons puisque le projet en ses différents volets fait partie de la programmation Feder (Fonds européen de développement régional) 2014-2020.