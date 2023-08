"Holly" de Fien Troch en ouverture de la 50e édition du Festival du film de Gand

La réalisatrice belge Fien Troch avait remporté, il y a sept ans à Gand, le prix Georges Delerue dans la catégorie "Meilleure musique" pour son film "Home". Ses premiers longs métrages "Een ander zijn geluk" (Le Bonheur de l'Autre), "Unspoken" et "Kid" avaient également reçu une place de choix dans le programme du festival, de même que deux de ses courts métrages.

La cinéaste sera, cette année, présente avec son film "Holly", qui raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans, du même nom. Après avoir prédit un incendie meurtrier dans une école, tous les yeux sont rivés sur elle et elle est invitée à faire du bénévolat dans la communauté endeuillée. Le film a récemment été sélectionné pour la compétition officielle du festival international du film de Venise (la Mostra de Venise).

Les rôles principaux sont incarnés par les débutants Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren. Comme pour son film "Home", Fien Troch a pu compter sur le soutien de Frank van den Eeden à la direction de la Photographie et de Nico Leunen au montage.

"Le festival nous a toujours accueillis chaleureusement avec mes précédents films et je suis extrêmement heureuse de faire l'ouverture de la 50e édition du festival. Ce sera sûrement une grande fête", a-t-elle déclaré.

Le film "Holly" sera projeté dans les cinémas belges à partir du 22 novembre.