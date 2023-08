Incendie aux Canaries - Les feux de forêts affectent 7% de l'île de Ténérife

L'incendie qui s'est déclaré il y a six jours a détruit près de 15.000 hectares dans le nord et le nord-est de l'île des Canaries. Cela représente plus de deux fois la superficie de la réserve naturelle des Hautes Fagnes.

"Ce ne sera pas facile... Mais nous espérons maîtriser complètement l'incendie dans les prochains jours", a déclaré le ministre régional chargé de la politique territoriale, Manuel Miranda.

Plus de 250 pompiers luttaient contre les flammes lundi en fin de journée, selon les données officielles. Les soldats du feu locaux ont parlé d'une "nuit calme" sans incident particulier. Après le lever du jour, une vingtaine d'avions et d'hélicoptères de lutte contre les incendies devaient à nouveau être déployés. L'embrasement n'a pas fait de victime, ni détruit d'habitation jusqu'ici.

La cheffe du gouvernement de Tenerife, Rosa Dávila, a annoncé que les ordres d'évacuation continueraient d'être progressivement levés. Le nombre de personnes évacuées est estimé à 13.000. Comme la plupart des personnes qui ont dû quitter leur domicile ont été hébergées par des proches, leur nombre exact n'est pas connu.

Mardi, environ 1.000 personnes se trouvaient encore dans des abris d'urgence. Les zones touristiques de cette île très prisée n'ont apparemment pas été touchées.

Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, avait parlé de l'un des pires incendies de ces 40 dernières années sur l'île de Tenerife. Lundi, il a toutefois estimé que "le pire (était) passé". Les vents faiblissent, les températures baissent et l'humidité augmente, a-t-il ajouté.

La police suspecte un incendie d'origine criminelle. Lors d'une visite sur l'île, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a promis une aide à la reconstruction.