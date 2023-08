Jupiler Pro League - Le Comité disciplinaire réduit la sanction d'Avenatti à une journée effective

À la 96e minute, Avenatti et Jason Davidson d'Eupen se sont cherchés après un corner raté de Courtrai. Alors qu'ils se trouvaient nez à nez, Avenatti a donné un léger coup de tête, sur lequel Davidson s'est écrasé au sol. L'arbitre Arthur Denil avait d'abord donné le jaune avant d'être appelé par le VAR pour revoir la phase et de brandir le rouge.

Le parquet avait réclamé deux journées effectives et deux journées avec sursis. Le Comité disciplinaire a estimé que les "images montrent qu'il n'y a pas d'intensité excessive" et que l'intégrité physique de l'adversaire n'avait pas été compromise. Le Comité a également noté que Davidson était à l'initiative de la dispute. De plus, il a pris en considération les 329 rencontres jouées par Avenatti sans exclusion et a conclu que la carte "était un accident de parcours". Le joueur écope aussi d'une amende de 1.500 euros.