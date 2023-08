Jupiler Pro League - Nouveau transfert de La Gantoise, Omri Gandelman veut "passer à l'étape suivante"

Le milieu de terrain est réputé pour sa capacité à évoluer à différents postes. Gandelman, qui vient de signer un contrat de quatre ans avec le club, vit sa première aventure à l'étranger avec La Gantoise.

"Je suis gaucher et assez fort de la tête", a-t-il confié lors de sa présentation mardi. "Mon grand-père et mon père jouaient au basket. Moi aussi, j'ai joué au basket, mais après un certain temps, je me suis tourné vers le football. Pourquoi ai-je choisi Gand ? Beaucoup de mes compatriotes ont déjà joué ici. Ils ont tous fait l'éloge de Gand. C'est aussi une belle ville, mais le plus important, c'est que le club est très ambitieux." Gandelman a déjà eu droit à une première expérience avec les Buffalos dimanche en jouant onze minutes face à Saint-Trond.

""J'ai vécu l'Euro Espoirs", a-t-il rappelé. "Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. C'est ce qui se passe La Gantoise. Avant de signer mon contrat, j'avais visionné pas mal d'images. Cela m'a montré que le niveau du football belge était très élevé."

"Lors des premiers contacts, l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck m'a dit qu'il voulait que je vienne. Je n'ai pas hésité. Nous nous sommes rapidement mis d'accord", a conclu l'Israélien.