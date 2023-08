Jupiler Pro League - Thomas Delaney prêté pour une saison à Anderlecht

Delaney joue depuis août 2021 pour le FC Séville, club auquel il est lié jusqu'en 2025, après avoir été transféré du Borussia Dortmund pour six millions d'euros. La saison dernière, il a été prêté durant six mois au TSG Hoffenheim, club de Bundesliga. Auparavant, le milieu de terrain de Frederiksberg a évolué sous les couleurs du Werder Brême et du FC Copenhague, dont il est issu du centre de formation.

Du côté de Copenhague, Delaney a décroché cinq titres de champion du Danemark ainsi que la Coupe nationale à deux reprises. Il a également soulevé la Coupe d'Allemagne avec Dortmund en 2021.

Avec la sélection nationale danoise, Delaney compte 72 caps et sept buts depuis ses débuts en octobre 2013.

"Je suis honoré de pouvoir représenter ce club. Je le connais depuis longtemps et j'ai connu Ariel Jacobs et Brian Riemer comme entraîneurs au FC Copenhague", a déclaré Delaney dans le communiqué d'Anderlecht. "Je veux transmettre mon expérience et mon énergie au groupe et contribuer à cette mentalité de vainqueur."

"Nous sommes très heureux d'ajouter Thomas à notre noyau", a indiqué Jesper Fredberg, le CEO Sports du RSCA. "Il possède des qualités de leader, de l'expérience à un très haut niveau international et il peut nous aider à trouver la bonne formule au milieu de terrain."