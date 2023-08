La guerre des prix ronge les bénéfices du constructeur automobile chinois Geely

Le bénéfice net a augmenté de 1 % à 1,6 milliard de yuans (environ 200 millions d'euros) au cours des six premiers mois de l'année, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 26 % pour atteindre plus de 73 milliards de yuans (plus de 9 milliards d'euros). Le groupe a vendu 694.045 véhicules lors de cette période, soit une hausse de 13 % en un an.

Malgré des perspectives économiques plus difficiles, Geely prévoit toujours de vendre 1,65 million de voitures cette année.

La baisse du prix du carbonate de lithium au premier semestre a entraîné une diminution du coût des batteries et donc des nouvelles voitures électriques, selon l'entreprise. La marge bénéficiaire reste toutefois influencée négativement par la concurrence sur le marché automobile et des coûts plus élevés liés à la transition vers les voitures électriques.

La guerre des prix sur le marché chinois a par ailleurs contraint de nombreux constructeurs automobiles à baisser les prix de certains modèles.