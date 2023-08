Le fabricant de microprocesseurs Arm prépare son introduction en Bourse à New York

Il pourrait s'agir de la plus importante introduction en Bourse de l'année, et l'une des plus importantes dans le secteur de la tech depuis celle du chinois Alibaba en 2014, qui avait rapporté alors 25 milliards de dollars.

Bien que basé au Royaume-Uni, le groupe, référence mondiale dans l'architecture des semi-conducteurs fabriqués ensuite sous licence pour la quasi-totalité des appareils électroniques, avait annoncé début mars son intention de réaliser son introduction en Bourse aux États-Unis, au grand dam de la place financière de Londres où elle était cotée jusqu'en 2016.

L'entreprise gardera toutefois son siège à Cambridge et pourrait envisager dans un deuxième temps une seconde cotation, à la Bourse de Londres.

Fondée en 1990, Arm appartient à SoftBank depuis 2016. Le géant japonais des investissements avait annoncé son intention de réintroduire Arm en Bourse après l'échec, début 2022, de la vente d'Arm à l'américain Nvidia en raison "d'obstacles réglementaires significatifs".

Des médias avaient rapporté l'an dernier que SoftBank Group espérait obtenir une valorisation d'au moins 60 milliards de dollars pour Arm. Mais selon des analystes, en début d'année lors de la présentation des résultats annuels de SoftBank, le groupe pourrait s'estimer heureux si la valorisation parvenait à atteindre 30 milliards de dollars, soit environ le prix de son acquisition en 2016.