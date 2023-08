Le plan incliné de Ronquières hors service, la navigation détournée

"Le bac n°2 a été immédiatement mis hors service afin de garantir la sécurité du Plan incliné lui-même ainsi que des usagers de l'ouvrage", a indiqué Sarah Pierre, porte-parole du Service public de Wallonie (SPW), précisant que la nature du défaut technique n'a pas encore déterminée et que des investigations plus approfondies sont en cours.

Le bac n°1 est, quant à lui, à l'arrêt depuis la chute d'une porte, le 9 juin, causée par la rupture d'un câble. "Les travaux de réparation du câble endommagé ont été lancés en même temps que les travaux de maintenance dont devait de toute façon bénéficier le bac n°1", a précisé Sarah Pierre. "La maintenance et la modernisation du bac n°2 étant terminées, la navigation avait ainsi pu reprendre à la mi-juillet".

Le défaut détecté mardi au bac n°2 a donc pour conséquence la fermeture totale de la navigation au Plan incliné pour une durée encore indéterminée. "Toutes nos équipes sont mobilisées pour effectuer des investigations et tenter de trouver une solution le plus rapidement possible. Une déviation pour les bateliers a été mise en place via Mons Grand-Large et Tournai", selon la porte-parole.