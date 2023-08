Météo - Une fin de semaine marquée par le retour de la pluie et un mercure en baisse

De larges éclaircies sont encore attendues mardi après-midi et mercredi avant de laisser la place à un ciel plus variable et des périodes de pluie ou d'averses en fin de semaine, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Le mercure sera quant à lui en baisse, avec des maxima ne dépassant plus 22 degrés samedi et dimanche.