Mondiaux d'athlétisme - Dylan Borlée frustré par sa demi-finale: "Beaucoup plus dur qu'en séries"

Dylan Borlée n'a cessé de reculer passant dans sa course 4e aux 100, 5e aux 200 et 7e à l'entrée du dernier virage. "Ce fut beaucoup plus dur qu'il y a deux jours", a-t-il reconnu. "Je me sentais beaucoup moins bien. L'air était très lourd (il fait 34°C dans la capitale hongroise mardi). J'aurais voulu aller plus vite mais j'ai tout donné. Quand on se sent moins bien c'est compliqué. J'ai essayé de rester mentalement dedans. C'est comme ça."

"Après 60 mètres dans le virage qui est un peu plus serré, j'ai senti mon ischio gauche, j'ai coupé un tout petit peu mon effort un peu par protection mais ce n'est pas l'idéal. Je n'ai pas de regret sur ma tactique de course (partir vite). Mais je suis bien sûr frustré."

Dylan ne rejoindra donc pas ses deux frères aînés Kevin et Jonathan qui furent finalistes du 400m individuel aux Mondiaux. Kevin avait remporté le bronze à Daegu en 2011 où Jonathan s'était classé 5e. Deux ans plus tard, à Moscou celui-ci avait pris la 4e place.

Dylan Borlée, 30 ans, a été crédité du 14e chrono des demi-finales en 45.41 à l'occasion de ses premiers championnats du monde dans une épreuve individuelle l'an dernier à Eugene en Oregon.