Mondiaux d'athlétisme - Hanne Claes loupe sa demi-finale: "Un black-out complet"

"Je ne comprends pas", a-t-elle réagi déçue. Elle s'était élancée vite, passant 3e au 100m, 4e aux 200m. "Dans le 2e virage ce fut le black-out complet, j'ai perdu ma concentration". Elle s'est retrouvée 5e à la sortie mais a encore perdu deux places à l'arrivée qu'elle a franchie relevée.

"Je n'étais pas venue pour cela. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Au début cela allait facilement. Ce n'était pas le stress. C'est très décevant", a encore ajouté Hanne Claes.

Elle aurait dû terminer à l'une des deux premières places ou réaliser le temps de 53.89 de l'Italienne Ayomide Folorunso, le second repêché parmi les concurrentes non qualifiées directement à l'une des deux premières places de leur course.

Celle qui fut 4e à l'Euro de Berlin, en 2018, avant de connaître de sérieux soucis aux tendons d'Achille, avait retrouvé la forme cette année. Son record de Belgique (54.33) à la Chaux-de-Fonds le 2 juillet, lui a d'ailleurs ouvert les portes des JO de Paris.

"Cette saison n'a pas été mauvaise, je ne peux pas me plaindre", a-t-elle reconnu avant de confirmer: "je vais disputer l'année prochaine ma dernière saison".

Elle s'était classée 12e en demi-finales aux Mondiaux de Doha en 2019 (55.25) et avait été éliminée en séries (28e) aux JO de Tokyo en 2021 (56.38).

Hanne Claes ne quitte pas encore Budapest. Elle est encore susceptible de courir dès samedi avec les Cheetahs, le relais 4x400m féminin coachée par Carole Bam, qui est également sa coach. "Il y a quelques jours d'ici-là pour retrouver ses sensations."