Mondiaux d'athlétisme - Merel Maes, la petite jeune qui prend de la hauteur, vient acquérir de l'expérience

"Un record, on ne le bat pas à chaque concours. Je suis vraiment ici sans autre objectif que d'apprendre et d'acquérir de l'expérience", souligne Merel Maes. "En plus, j'ai été malade récemment (elle avait 38.6 de température le jour de la finale de l'Euro juniors à Jérusalem le 9 août où elle se classa 6e avec 1m83)."

"Ici j'attends d'elle avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de caméras, et tout le reste qu'elle arrive à se concentrer pour réussir ce qu'elle sait faire", souligne son coach depuis l'an dernier Fernando Oliva.

La limite de qualification pour entrer en finale jeudi a été fixée à 1m94, ce qui constituerait un record personnel. "La piste est rapide, ce qui signifie qu'il faut bloquer pour monter, ce qui n'est pas simple", ajoute Oliva.

"Le saut en hauteur est très exigeant sur le plan physique. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est une discipline où on retrouve des athlètes de 32, 33 ans", insiste celui qui est aussi le mentor de Noor Vidts, 6e de l'heptathlon

Merel Maes, qui joua au football jusqu'à ses 16-17 ans, compte plusieurs performances notables chez les jeunes: 5e aux derniers Mondiaux U20 de Cali (1m88) et aux précédents à Nairobi en 2021 (1m84) et 3e de l'Euro scolaires (U18) à Jérusalem (1m86).