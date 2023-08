Renewi Tour - Alpecin-Deceuninck mise sur Philpsen au sprint, Meurisse et Kragh Andersen pour le général

C'est ce qu'espère en tous cas Gianni Meersman, le directeur sportif de la formation belge du WorldTour, pour cette course par étapes en Belgique et aux Pays-Bas de mercredi à dimanche.

Maillot vert du Tour de France, Jasper Philipsen vise des succès dans l'étape d'ouverture mercredi entre Blankenberge et Ardooie et dans le tronçon de samedi entre Beringen et Peer, a priori réservés aux routiers sprinters.

"Il faudra voir dans quelle mesure il a récupéré du Tour et surtout de la flopée de criteriums qu'il a disputés", a tempéré cependant Gianni Meersman. "Les étapes de mercredi et samedi lui sont favorables. L'étape de Grammont vendredi et surtout celle de Bilzen dimanche sont plus difficiles".

Pour le classement général, Gianni Meersman fait confiance à Xandro Meurisse et Sören Kragh Andersen. "Le résultat du contre-la-montre de jeudi sera déterminant, sur un beau parcours à Sluis aux Pays-Bas, de 13,6 km pas trop long, pour des spécialistes. Le lendemain, la journée de vendredi entre Aalter et Grammont promet d'être dure. La dernière étape est compliquée aussi avec mal de côtes".