Renewi Tour - Après une année sabbatique, le Renewi Tour fête son retour au calendrier

Après la première étape réservée aux sprinteurs, la part belle sera faite aux spécialistes du chrono lors du contre-la-montre de 13,6 km à Sluis aux Pays-Bas. La journée de vendredi sera consacrée à l'étape-reine entre Aalter et Grammont avec deux ascensions du Bosberg et trois du Mur de Grammont.

Samedi, les sprinteurs seront de nouveau à l'honneur pour la 4e étape entre Beringen et Peer avant la 5e et dernière étape dimanche entre Riemst et Bilzen avec des passages par la Côte de Hallembaye, la Côte de Wonck, le Slingerberg et le Keiberg.

Concernant le plateau, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Arnaud De Lie (Lotto Dsnty) seront les deux hommes à battre pour les sprints. Ils devront faire avec la concurrence de Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) ou encore les Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Olav Kooij (Jumbo-Visma).

Pour le classement général, Tim Wellens (UAE Emirates), vainqueur en 2014, travaillera probablement pour son équipier suisse Marc Hirschi tandis que le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ou encore le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) pointent aussi comme des candidats à la succession de l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2021.