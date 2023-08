Renewi Tour - Lotto Dstny parie sur Arnaud De Lie et compte sur la forme de Campenaerts et De Buyst

Petit changement dans l'effectif, le Néerlandais Pascal Eenkhoorn, souffrant des dents après une opération, est remplacé par Frederik Frison.

"Je compte beaucoup sur nos gars. La course s'annonce ouverte et on est bien. Nous avons montré de bonnes choses ces dernières semaines, nous ne pouvons pas nous plaindre. Les dernières victoires ont montré notre état de forme et démontre aussi que nos tactiques fonctionnent", a commenté Nikolas Maes, directeur sportif de Lotto Dstny vainqueur aussi avec Arnaud De Lie à la Polynormande le 13 août puis au Tour de Louvain deux jours plus tard.

"Avec Arnaud, nous avons un pur sprinter. Florian Vermeersch doit pouvoir réaliser un bon résultat dans le contre-la-montre (de jeudi sur 13,6 km à Sluis aux Pays-Bas, ndlr), avec peut-être une place dans le top 3. Brent Van Moer peut aussi surprendre. Nous avons une équipe compétitive au départ que nous prenons avec des saines ambitions".