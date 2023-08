Tour du Poitou-Charentes - Soren Waerenskjold remporte la première étape au sprint

L'Américain Scott McGill (Human Powered Health), l'Espagnol Diego Sevilla Lopez (Eolo-Kometa), le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities-Black Spoke) et les Français Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) et Axel Narbonne (Nice Métropole Côte d'Azur) ont formé l'échappée du jour. Le groupe a ensuite été réduit à quatre coureurs lorsque Fouché s'est relevé pour attendre le peloton.

L'échappée a longtemps résisté au peloton après avoir compté jusqu'à 4 minutes d'avance et Narbonne a été le dernier repris à 10 km de la ligne. La victoire s'est jouée au sprint et Waerenskjold s'est montré le plus rapide devant l'Italien Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) et le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ).

Waerenskjold, 23 ans, signe la 5e victoire de sa carrière, toutes décrochées cette saison avec une victoire d'étape sur le Tour d'Arabie saoudite, le chrono de la 3e étape du Tour de Belgique, son titre national sur le contre-la-montre et une étape du Tour du Danemark mardi dernier.

Mercredi, la 2e étape reliera Aulnay de Saintonge à Bressuire sur un parcours de 187,3km. La 37e édition du Tour du Poitou-Charentes se termine vendredi à Poitiers où le successeur du Suisse Stefan Küng sera connu.