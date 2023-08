US Open - Yanina Wickmayer passe le 1er tour des qualifications

Sur le court N.13 de Flushing Meadows, Wickmayer, 86e mondiale et tête de série N.3 des qualifications, s'est imposée 6-7 (3/7), 7-5, 6-2 contre la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141). La rencontre a duré 2 heures et 44 minutes.

Menée d'un set, Wickmayer a également dû effacer un break de retard (2-4) dans la deuxième manche avant de prendre le dessus sur son adversaire. Elle a ensuite dominé le troisième set avec trois breaks, ne perdant qu'une fois sa mise en jeu.

Au deuxième tour qualificatif, Wickmayer affrontera la Britannique Harriet Dart (WTA 140), victorieuse 3-6, 6-4, 6-1 de la Française Chloé Paquet (WTA 209).

C'est à l'US Open que Wickmayer a signé la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem en atteignant les demi-finales en 2009, battue par la Danoise Caroline Wozniacki.

Plus tard mardi, Magali Kempen, 228e mondiale, tentera aussi de rejoindre le deuxième tour des qualifications face à l'Espagnole Aliona Bolsova Zadoinov, 114e mondiale et tête de série N.14. Mercredi, Greet Minnen, 98e mondiale et tête de série N.5, et Marie Benoit, 244e mondiale, affronteront respectivement la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177) et la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 195).

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.