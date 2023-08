Cinq ans de prison avec sursis partiel pour une tentative de meurtre à Braine-l'Alleud

La scène s'était déroulée à l'extérieur d'une salle où était organisée une soirée de Nouvel An. Des fêtards se trouvaient à l'extérieur et le prévenu, au volant d'une Mercedes AMG louée via un prête-nom, circulait à vive allure sur place. L'organisateur, craignant pour la sécurité des participants, s'était placé au milieu de la chaussée pour obliger le prévenu à cesser ses allers-retours à une vitesse inadaptée. Le ton est monté entre les deux hommes et après avoir porté le coup de couteau, le Nivellois a fui à l'étranger. Il a été interpellé le 18 janvier dernier dans une chambre d'hôtel en France.

Le Nivellois avait déjà été poursuivi en correctionnelle pour avoir porté un coup de couteau à un tiers, lors d'une bagarre entre bandes rivales à Braine-l'Alleud en 2019. Il s'en était cependant tiré avec une importante peine de travail, l'intention homicide n'ayant pas pu être prouvée dans ce précédent dossier.