Conducteur de quad abattu à Oupeye - Les deux policiers impliqués dans l'incident à Oupeye en état de choc post-traumatique

Les deux agents qui ont pu regagner leur domicile, sont actuellement en incapacité de travail et souffrent d'un choc post-traumatique. Ils sont encadrés par le service d'accompagnement de la police fédérale. Leur audition auprès du comité P, le Comité permanent de contrôle des services de police, n'a pas encore eu lieu, les deux policiers n'étant actuellement pas en état psychologique pour être entendus.

Sur le terrain, une nette accalmie a été constatée à Oupeye et Herstal, communes où des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu ces dernières nuits, mais les dispositifs policiers vont rester présents, bien que plus discrets. Au total, plus d'une centaine de policiers ont été mobilisés sur le terrain depuis vendredi soir, moment où les premières émeutes ont éclaté dans la commune d'Oupeye, avec des renforts de la police fédérale, dont un hélicoptère et des maîtres-chiens.