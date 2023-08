Euro de hockey - Raoul Ehren: "On est là où on voulait être, et très impatients"

Le coach des Red Panthers est extrêmement satisfait après la phase de poules, lors de laquelle la Belgique a réalisé trois prestations convaincantes, dans des registres différents.

"Il y avait beaucoup de pression pour le dernier match face à l'Espagne, mais nous avons livré une excellente prestation", se félicitait mercredi le technicien néerlandais. "On aurait dû davantage creuser l'écart au score avant la pause, mais on savait que l'Espagne allait devoir prendre des risques et que des espaces allaient donc s'offrir à nous, une situation qui convient bien à nos qualités de vitesse et de créativité. Ca a été l'une de nos meilleures prestations depuis que je suis à la tête de l'équipe, les statistiques le montrent également. On a accumulé de la confiance, maintenant, on est concentrés sur l'Allemagne, contre qui les derniers matchs ont été très serrés."

Le futur adversaire des Red Panthers a vécu une première partie de tournoi idyllique, sans encaisser le moindre but.

"Les Allemandes n'ont pas leur pareil pour perforer la structure adverse", analyse le coach. "Elles sont tactiquement très fortes. Il faudra rester calme, en étant conscients qu'elles trouveront des ouvertures à l'un ou l'autre moment. Mais nous aurons aussi des possibilités en reconversion. Je ne m'attends pas du tout à un match fermé comme contre les Pays-Bas, au contraire."

"Les équipes allemandes répondent toujours présent dans les grands moments", relève encore Raoul Ehren. "Elles auront la pression, mais le public peut aussi leur donner des ailes. De notre côté, je ne suis pas inquiet. L'an dernier à la Coupe du monde, on avait fait trembler les Néerlandaises qui évoluaient aussi à domicile, dans un stade plein. On ne peut être qu'impatients."