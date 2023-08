Grèce: Athènes se réveille dans la fumée au cinquième jour de multiples incendies

Sur les contreforts du mont Parnès (Parnitha en grec), la deuxième des trois collines qui encadrent Athènes et où se trouve la plus grande forêt proche de la capitale grecque, un incendie dévorait une zone forestière qui n'avait pas été touchée par les flammes depuis plus de 40 ans.

Les pompiers tentaient d'empêcher le feu de gagner le parc national du Parnès. Cet incendie a déjà détruit des maisons et des bâtiments en proche banlieue, à Hasia et Fyli, et menace la banlieue de Menidi.

"Malheureusement, le vent ne nous aide pas du tout", a déclaré à la télévision publique ERT le maire adjoint de Menidi, Stathis Topalidis.

Mardi, la protection civile a ordonné l'évacuation du quartier de Ano Liosia, peuplé de quelque 25.000 personnes et situé dans le Nord-Ouest d'Athènes près de Fyli. Un certain nombre sont toutefois restés chez eux pour tenter de protéger leur maison.

Un autre foyer d'importance faisait toujours rage dans une décharge d'une zone industrielle d'Aspropyrgos en banlieue Ouest d'Athènes.

Dans le Nord-Est du pays, près de la frontière avec la Turquie dans la région du fleuve Evros, deux brasiers hors de contrôle faisaient toujours rage à Alexandroupoli et dans la forêt de Dadia, menaçant le parc national de Dadia qui abrite de rares oiseaux de proie.

De nouveaux ordres d'évacuation ont été donné dans cette région durant la nuit.

Mardi, 18 migrants présumés ont été retrouvés morts près de la frontière turque au nord de la ville d'Alexandroupolis. Parmi eux figuraient deux enfants, selon la police.

Les flammes continuent de sévir dans les îles d'Eubée et Kythnos en mer Egée, en Béotie au nord d'Athènes et dans l'Ouest du pays. Un autre feu qui s'était déclaré mardi dans l'île de Samothrace en mer Egée a pu être contenu pendant la nuit mais l'île reste privée d'électricité.

Plus de 40.000 hectares ont été détruits par les incendies en trois jours, du 19 au 21 août, selon un rapport de l'Observatoire national d'Athènes.

Les conditions météorologiques de chaleur intense et de sécheresse qui accroissent les risques d'incendie persisteront jusqu'à vendredi, selon les services météorologiques.