Important incendie chez Renewi à Wandre: les premières analyses de l'air négatives

La population résidant aux alentours a été priée de se confiner le matin, notamment via le système de messagerie BE-Alert. Les communes de Visé, de Herstal et d'Oupeye ont par ailleurs averti leurs habitants de la situation via leurs canaux de communication, conseillant de fermer portes et fenêtres.

Des analyses de la qualité de l'air ont été effectuées afin d'évaluer la présence de substances toxiques, et celles-ci ne démontrent pas de dangers avérés, ont rassuré les hommes du feu vers midi. Les odeurs restent toutefois incommodantes.

"Les premiers résultats reçus sont négatifs. La dispersion dans l'air a conduit à une toxicité limitée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger pour la population. Cependant, l'odeur de brûlé pourrait persister pendant un certain temps", explique ainsi la Ville de Herstal.

La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée. L'incident devrait mobiliser les hommes du feu pendant le reste de la journée.