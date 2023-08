Invasion de l'Ukraine - Le crash d'un avion en Russie est un "signal de Poutine aux élites russes", pour l'Ukraine

"L'élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner deux mois après (leur) tentative de coup d'État est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024", a affirmé sur X (ex-Twitter) Mykhaïlo Podoliak, estimant que "Poutine ne pardonne à personne".

Un avion privé avec 10 personnes à son bord s'est écrasé mercredi dans la région de Tver, en Russie, alors qu'il effectuait une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Parmi les victimes de ce crash, qui n'a laissé aucun survivant, se trouverait le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, selon la liste des passagers citée par des médias russes.

Le patron de Wagner, autrefois proche du maître du Kremlin, s'était attiré les foudres de Vladimir Poutine après avoir lancé, en pleine guerre contre l'Ukraine, une mutinerie les 23 et 24 juin. La rébellion, qui visait l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, avait néanmoins tourné court et M. Prigojine, autrefois friands des vidéos chocs publiées sur le réseau social Telegram, avait disparu des radars publics.

Lundi soir, il était toutefois apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique.