Le cabinet De Croo s'implique dans la lutte contre les nuisances à Bruxelles-Midi

Le média bruxellois néelandophone Bruzz a appris que le chef du gouvernement fédéral avait convoqué lundi les différentes parties prenantes dans la lutte contre l'insécurité dans et autour de la gare.

La semaine dernière, la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, a adressé un courrier aux autorités fédérales, régionales et communales en leur demandant de renforcer tant la sécurité que la propreté autour de Bruxelles-Midi. Elle y plaidait pour la désignation d'une instance unique assurant la coordination entre les différents partenaires impliqués et l'installation d'un commissariat de police à Bruxelles-Midi. Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd'hui "dramatique" en raison des nuisances et des incivilités.

En réponse à cette lettre, le Premier ministre Alexander De Croo a pris l'initiative lundi de réunir les différentes parties prenantes : des représentants de son cabinet ainsi que de l'Intérieur, de l'Asile et de la Migration et de la Mobilité. La Région bruxelloise et les communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles étaient également impliquées, ainsi que la SNCB, précise Bruzz mercredi.

Le cabinet du Premier ministre joue ainsi un rôle de coordination. Les nuisances à Bruxelles-Midi constituent un problème aux multiples facettes qui doit être abordé par la coopération entre les différents niveaux de pouvoir, plaide-t-il. La première étape consistait à réunir tout le monde autour de la table.