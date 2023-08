Le rappeur français Médine déprogrammé des Solidarités à Namur

"Malgré les excuses et les explications de l'artiste, une vague de réactions, tantôt haineuses, tantôt plus pondérées, a déferlé sur la toile et ont été relayées par la presse", justifie le festival, qui se dit en être désormais victime.

"Les Solidarités ont toujours revendiqué leur caractère familial, ouvert à la diversité et à l'échange entre les gens et les genres. L'ambition de cette 9e édition est de réussir un bel événement sur un tout nouveau site (celui d'Ecolys à Suarlée, NDLR) et non de subir une polémique dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres", poursuit l'organisation.

Il a donc été décidé, en concertation avec le bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot, plusieurs partenaires, et après avoir contacté les représentants de l'artiste, de renoncer à la venue du rappeur, prévue vendredi. La décision s'est prise "avec une certaine consternation, mais dans un souci d'apaisement", expliquent les organisateurs.

"Ce faisant, nous entendons à ce que les Solidarités ne servent pas d'exécutoire pour certains au risque de ternir une édition qui s'annonce sous les meilleurs auspices", concluent-ils.

La réponse du rappeur à une essayiste de confession juive qui l'aurait qualifié de "déchet" crée la polémique depuis une dizaine de jours. Outre aux Solidarités, l'artiste est également invité ces prochains jours aux journées d'été de deux partis français (LFI et EELV). Sa présence est pour l'instant maintenue malgré des appels à son annulation.

Médine s'est entre-temps excusé pour "son tweet maladroit". "C'est une erreur, je le reconnais", a-t-il déclaré dans un entretien au Parisien. "L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps", assure-t-il.