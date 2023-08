Les Belges à l'étranger - Dries Mertens et Galatasaray s'imposent de justesse à Molde

Après l'ouverture du score par Ellingsen à la 8e minute, Galatasaray a pris l'avance via Oliveira (25e) et Icardi (29e), menant 1-2 à la pause. Les Norvégiens ont égalisé par Haugen à la 56e, peu avant la sortie de Mertens. Le club turc n'a émergé qu'en fin de match, Midtsjo marquant le but de la victoire dans le temps additionnel.

Le match retour aura lieu le 29 août à Istanbul.