L'UE active un nouveau pont aérien humanitaire vers Goma

Ce pont humanitaire fait suite à une opération similaire qui a eu lieu entre mars et mai 2023, au cours de laquelle 260 tonnes de fournitures au total ont été transportées en sept vols.

On dénombre actuellement plus de 6,2 millions de personnes déplacées sur le territoire de la RDC, le chiffre le plus élevé sur le sol africain, rappelle l'exécutif européen. Plus d'un million de réfugiés congolais vivent dans des pays voisins. Compte tenu de l'instabilité qui règne dans la région, le pays héberge lui-même plus d'un demi-million de réfugiés venus de pays limitrophes. En raison de la rapide détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, plus de 1,1 million de civils sont venus gonfler les rangs des personnes déplacées depuis mars 2022.

Depuis début 2022, la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 ("Mouvement du 23 mars"), ancienne rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes fin 2021 et conquis de vastes territoires dans l'est de la RDC, et de combattre à ses côtés. Des experts de l'ONU ont corroboré ce soutien, condamné par plusieurs chancelleries occidentales. Kigali conteste, accusant en retour Kinshasa de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un mouvement hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.