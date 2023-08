Mercato cycliste - Arnaud De Lie prolonge avec Lotto Dstny jusqu'en 2026

Le jeune sprinteur, surnommé 'Le Taureau de Lescheret', avait entamé sa carrière professionnelle chez Lotto intégrant en 2021 sa structure de développement. Arnaud De Lie compte depuis lors 16 victoires à son palmarès et reste sur des succès à la Polynormande et au Tour de Louvain ce mois-ci. Lotto Dstny a ouvert son contrat portant jusqu'en 2024 pour le prolonger deux saisons de plus.

Il dispute le Tour du Benelux, rebaptisé Renewi Tour, qui démarre mercredi de Blankeberge. De Lie a engrangé 7 victoires cette saison, malgré une lourde chute mi-mai aux Quatre jours de Dunkerque.