Météo - Un mercredi ensoleillé avant le retour des averses jeudi

Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera à nouveau ensoleillé mercredi avec quelques champs nuageux d'altitude qui deviendront plus nombreux dans l'après­-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin du début de journée. Les maxima se situeront autour de 22°C à la Côte, entre 23 et 26°C sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 26 et 28°C ailleurs dans le pays.