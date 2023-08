Mondiaux d'athlétisme - Cynthia Bolingo: "Une 5e place mondiale c'est un truc de ouf, c'est trop bien"

La Dominicaine Marileldy Paulino, vice-championne du monde l'an dernier à Eugene, a remporté la couronne mondiale en 48.76 secondes. Elle est accompagné sur le podium par la Polonaise Natalia Kaczmarek, vice-championne d'Europe à Munich, 2e en 49.57, et la Bahreïnienne Sada Williams, déjà médaille de bronze à Eugene, 3e en 49.60. L'Irlandaise Rhasidat Adeleke termine 4e (50.13). Bolingo a arraché la 5e place pour un millième de seconde (.323 contre .324) à la Néerlandaise Lieke Klaver, 4e à Eugene et 7e à Munich, qui se classe 6e.

"Ca s'est bien passé. J'ai senti que le couloir 2 m'a un petit peu désavantagée. C'est le jeu. Je l'accepte. Je suis fière de ma course et au final de ce bon chrono pour un couloir 2. Et à la fin j'ai remonté quelques filles. C'est une bonne course en finale avec deux courses dans les jambes. Que du positif", a précisé Bolingo qui égale avec cette cinquième place la performance de Kim Gevaert en finale du 100m des Mondiaux d'Osaka en 2007, la meilleure d'une Belge dans une finale mondiale en course.

"J'aurais signé avant les championnats pour cette 5e place, c'est sûr. Maintenant, en finale tout est possible. Mais il faut tenir compte des autres facteurs, la fatigue, et là je l'ai sentie, le couloir. Franchement, une 5e place mondiale c'est un truc de ouf, c'est trop bien."