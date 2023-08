Sommet des Brics: les pays émergents ouverts à une expansion du bloc

Les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud (Brics), réunis en sommet à Johannesburg et désireux d'étendre leur influence, se sont unanimement dits ouverts à un élargissement du bloc mercredi. Des discussions doivent toutefois encore avoir lieu concernant le choix des pays entrants et les conditions pour intégrer le groupe.