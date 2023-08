TC Dinant - Des peines de 40 mois et 4 ans requis pour trafic de stupéfiants à Ciney

Une peine de 4 ans de prison ferme et une confiscation de 66.500 euros ont été requises, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un jeune homme né en 2001 poursuivi pour un trafic de stupéfiants commis à Ciney entre mars et avril 2023 dans le cadre d'une association de malfaiteurs dont il serait le dirigeant. Une peine de 40 mois ferme a par ailleurs été requise contre un de ses clients, né en 1994, lui aussi poursuivi pour avoir trafiqué dans son coin entre janvier et avril 2023.