Tensions à Taiwan - La présidente taïwanaise commémore des soldats tués dans une bataille contre la Chine

Mme Tsai a déposé pour l'occasion une couronne de fleurs sur l'île taïwanaise de Kinmen, à seulement quelques kilomètres de la Chine, sur fond de relations très dégradées depuis plusieurs années entre Taipei et Pékin.

Pendant la crise en 1958 dans le détroit de Formose, qui sépare la Chine continentale de Taïwan et où s'étaient repliés les nationalistes après la fin de la guerre civile chinoise, ces militaires "ont protégé notre patrie et nous ont ainsi donné une chance d'avancer sur la voie de la démocratie et de la liberté", s'est exclamée la présidente dans un bref discours. Les militaires et les civils "se sont battus" ensemble et sont parvenus à "repousser les forces ennemies qui tentaient d'envahir" Taïwan, a-t-elle lâché.

Les combats ont éclaté le 23 août 1958, lorsque l'armée chinoise a procédé à un intense bombardement des îles de Kinmen et de Matsu, dans le détroit de Formose, dans le but d'en déloger les nationalistes. Le président américain de l'époque, Dwight D. Eisenhower, avait ordonné de ravitailler les Taïwanais et Pékin avait fini par annoncer un cessez-le-feu.

"Nous voulons coexister pacifiquement avec la Chine continentale. Nous ne voulons plus de guerre", a de son côté déclaré à l'AFP Lien Chen-chen, un ancien combattant âgé de 88 ans présent à la cérémonie.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a promis de s'en emparer un jour, par la force, si nécessaire. Les pressions militaires et politiques chinoises sur Taipei se sont intensifiées ces dernières années.