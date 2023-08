Tour d'Espagne - Un premier grand Tour pour Cian Uijtdebroeks, 20 ans, avec BORA-hansgrohe

La Vuelta démarre samedi de Barcelone et le jeune Belge aura comme équipiers les Allemands Emanuel Buchmann, Nico Denz, Lennard Kämna, Jonas Koch et Ben Zwiehoff, le Russe Aleksandr Vlasov et le Colombien Sergio Higuita.

Cette course trois semaines s'ouvre par un contre-la-montre individuel de 14,8 km à Barcelone samedi et s'achèvera le 17 septembre à Madrid.

Sixième du contre-la-montre des championnats de Belgique le 22 juin à Herzele sur 41 kilomètres, Cian Uijtdebroeks a fini 2e meilleur jeune au Tour de Catalogne, s'illustrant déjà sur le Tour de Suisse et le Tour de Romandie cette saison.