Un jeune de 16 ans blesse un enfant de huit ans avec un couteau dans une école allemande

Un élève de 16 ans a poignardé un autre élève de huit ans mercredi dans une école située à Bischofswerda, dans l'est de l'Allemagne. L'enfant a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital par hélicoptère. L'adolescent a pour sa part été maîtrisé et également emmené à l'hôpital.