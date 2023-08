US Open - David Goffin sorti au premier tour des qualifications à New York

David Goffin n'a pas franchi le cap du premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. Le Liégeois, 96e joueur mondial et 5e tête de série des qualifications, s'est incliné en deux sets 7-6 (7/5), 6-3 face à l'Autrichien Dennis Novak (ATP 187).