US Open - Greet Minnen au 2e tour des qualifications, Marie Benoit éliminée

Greeet Minnen s'est hissée au deuxième tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. La Campinoise, 98e mondiale et tête de séries N.3 des qualifications, s'est imposée en trois sets 6-1, 2-6, 6-3 en 1 heure et 34 minutes face à la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177).