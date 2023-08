US Open - Wickmayer, qui a eu chaud contre Sebov : "Un match difficile avec beaucoup de tension"

"Ce fut un match difficile avec beaucoup de tension", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Et pas mon meilleur tennis. Sebov frappait fort des deux côtés. Ce n'était donc pas facile, surtout avec cette chaleur. J'étais dos au mur à 5-3 dans le deuxième set et je me suis dit que je n'avais plus le choix et que je devais tout lâcher pour revenir. Et j'y suis parvenue. La satisfaction, c'est de n'avoir jamais abandonné et de m'en être sortie sans avoir eu de bonnes sensations, qui plus est après presque 3h de match."

C'est la deuxième année consécutive que Yanina Wickmayer doit disputer les qualifs de l'US Open. L'été dernier, la demi-finaliste de l'édition 2009, s'était inclinée au deuxième tour contre l'Ukrainienne Daria Snigur. Cette fois, elle rencontrera la Britannique Harriet Dart (WTA 140), 27 ans, victorieuse 3-6, 6-4, 6-1 de la Française Chloé Paquet (WTA 209), 29 ans.

"Je la connais un peu. C'est une fille qui peut être dangereuse, car elle est capable de jouer de manière très agressive", a-t-elle poursuivi. "Je m'attends donc à un nouveau match difficile. Mais je vais tout donner comme d'habitude."