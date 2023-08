Vague de chaleur - France: la canicule se poursuit dans le sud, des orages dangereux attendus dans le nord

La vigilance orange canicule est également maintenue dans 37 autres départements couvrant le reste d'une grosse moitié du pays, au sud d'une ligne allant de la Vendée à l'Alsace.

Les températures minimales seront déjà élevées jeudi matin, avec jusqu'à 24°C dans les départements classés orange ou rouge. "Sur tout le sud-ouest jusqu'aux Charentes, ces températures ne descendront pas sous les 23 à 26°C, voire localement 27°C, des records pourront être battus", prévient Météo-France.

Les températures maximales, elles, seront globalement stationnaires par rapport à la veille, avec toutefois "une baisse sur la basse vallée du Rhône (38/40°C), le Languedoc-Roussillon (35-38°C) et les côtes aquitaines (33-38°C)", ajoute le prévisionniste.

Par ailleurs, "les conditions anticycloniques faiblissent sur le nord du pays et des orages vont se déclencher dans l'air chaud", explique Météo-France. L'épisode orageux va balayer "d'ouest en est les départements en orange en deuxième partie de nuit et matinée".

"Ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures -, et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus", annonce Météo-France.