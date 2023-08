WNBA - L'Américaine A'ja Wilson égale le record de points inscrits en une rencontre

Las Vegas s'est imposé 100 à 112 en phase régulière du championnat et A'ja Wilson a planté 15 tirs à deux points sur 22, ajoutant un panier à trois points et ne manquant presque rien aux lancers-francs (20/21), ajoutant 7 rebonds et 4 contres à sa ligne de statistiques (pour 3 fautes personnelles et 2 pertes de balle).

A'Ja Wilson égale ainsi le record établi le 17 juillet 2018 par l'Australienne de Dallas, Liz Cambage. L'Américaine Riquna Williams est la seule autre joueuse en WNBA à avoir passé le cap des 50 points en un match: 51 avec Tulsa le 8 septembre 2013, renseigne la ligue américaine.