24 Heures de Zolder - Xavier Maassen signe la pole position des 24 Heures de Zolder

Le poleman de l'an dernier, Cédric Wauters, a réalisé le meilleur temps dans la catégorie GTB sur la BMW M4 GT4 N°19 du Hamofa Motorsport et est même crédité du dixième chrono absolu. Maxim Van den Hove s'est distingué dans la classe TA en signant le temps de référence sur la Cupra TCR N°43 du GTE Racing, devant la BMW M2 CS N°24 PK Carsport que pilotera Tom Boonen en course. En catégorie TB, la Renault Clio Cup N°5 du JFT by PG Motorsport s'est montrée la plus performante grâce aux efforts de Tom Van Eenaeme.

Le départ des 45èmes 24 Heures de Zolder sera donné samedi à 16 heures.