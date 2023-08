Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 regagne 0,7% à l'instar de ses voisins européens

WDP (25,80) emmenait les hausses en regagnant 1,9% en compagnie de Aedifica (59,50) et Cofinimmo (70,20), positives de 1 et 1,2%.

arGEN-X (468,60) et Solvay (102,90) s'appréciaient de 1,3 et 0,5%, AB InBev (52,69) et KBC (60,46) de 1,1 et 0,2%, D'Ieteren (152,50) et Umicore (23,87) remontant de 0,9 et 1,3%.

Hors indice, les résultats de Tessenderlo (28,35) et MDxHealth (0,333) étaient accueillis par des chutes de 5,5 et 4,6%, ceux de VGP (92,05) par un repli de 1,2% et, ceux de Deceuninck (2,46) par un mieux de 1,6%.

Mithra (2,29) chutait de 5% à l'évocation d'une augmentation de capital tandis que Sequana Medical (3,95) regagnait 3,9% à l'inverse de Biocartis (0,33) qui reperdait 3,5%.

Inclusio (13,60) rebondissait enfin de 7,1%, Ascensio (45,55) et Shurgard (40,31) remontant de 2 et 1,2%, Atenor (21,50) de 1,4%.

L'euro s'inscrivait à 1,0865 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0850 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.865 euros, en progrès de 55 euros.