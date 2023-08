Coupe du monde de basket - Une édition ouverte avec Etats-Unis, Espagne, France, Australie en position de favoris

Les Belgian Lions ont été éliminés en qualifications, 5es d'un groupe de six avec la Lettonie, la Serbie et la Grèce parmi les 32 qualifiés.

Le successeur de l'Espagne, sacrée en 2019 en Chine, sera couronné le 10 septembre à Manille.

Les Américains entendent bien retrouver le sommet, après avoir été éliminés en quarts de finale par la France il y a quatre ans.

Mais ils devront pour y parvenir faire sans leurs stars NBA (Curry, James, Lillard, Davis, Tatum). Ont également renoncé plusieurs autres vedettes, blessées (comme le Grec Giannis Antetokounmpo) ou fatiguées (à l'instar du Serbe Nikola Jokic et du Canadien Jamal Murray, champions NBA 2023 avec Denver).

Le sélectionneur américain Steve Kerr, quadruple champion NBA avec les Golden State Warriors, est dès lors à la tête d'un groupe jeune et talentueux, composé des All Stars Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) et Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), ou du rookie de l'année Paolo Banchero (Orlando Magic).

La France, médaillée de bronze de l'édition 2019, a de sérieux atouts (Gobert, Fournier, Batum, Yabusele) à faire valoir, même sans son prodige Victor Wembanyama, qui a renoncé au Mondial pour se concentrer sur sa première saison NBA après avoir été choisi en première position de la draft par les San Antonio Spurs.

Les Bleus, finalistes des JO 2021 puis de l'Euro l'an dernier, visent cette fois clairement un premier titre mondial.