Décès d'Evguéni Prigojine - La France ironise sur le taux de mortalité élevé parmi les proches de Poutine

"C'est une activité à risque", a-t-elle déclaré à l'AFP, se refusant à d'autres commentaires.

Une enquête était en cours jeudi en Russie sur l'accident d'avion qui a vraisemblablement provoqué la mort d'Evguéni Prigojine, qui était devenu l'ennemi juré du Kremlin depuis sa rébellion fin juin, ce qui nourrit les spéculations sur un éventuel assassinat.

De son côté, le Quai d'Orsai a indiqué à l'AFP ne pas être en mesure de se prononcer "sur les conditions du crash qui sont d'ailleurs tout sauf claires".

"Il est trop tôt pour mesurer les conséquences de la disparition présumée de Prigojine", a ajouté le ministère français. "Si cette disparition était avérée, ce serait un élément majeur", a-t-il néanmoins souligné.

"Wagner est une entreprise criminelle, exécutant les basses œuvres de Poutine en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique, une milice qui vit de prédations, de pillages et de meurtres. La signature de Prigojine, c'est le sang et le crime", a-t-il également estimé.